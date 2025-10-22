Футбол
Лига чемпионов
Новости
Плей-офф / Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига чемпионов

22 октября 2025, 15:36

Каррагер заявил, что «Арсенал» является одним из фаворитов Лиги чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает «Арсенал» одним из фаворитов Лиги чемпионов в текущем сезоне.

«Сейчас, на мой взгляд, «Арсенал» и «Бавария» — две самые впечатляющие команды, которые я видел, если посмотреть на их результаты в чемпионатах и Лиге чемпионов.

Я смотрю на эту команду и вижу, насколько сильна их оборона. Мой «Ливерпуль», который выиграл Лигу чемпионов, не был выдающейся командой в атаке, но мы были сильны в обороне.

Это всегда дает тебе шанс. Особенно в играх на выбывание в плей-офф. Если у вас сильная оборона, у вас всегда есть шанс. Так что да, я считаю «Арсенал» одной из 4-5 команд, которые могут выиграть Лигу чемпионов», — сказал Каррагер в эфире CBS Sports.

21 октября лондонцы на своем поле разгромили «Атлетико» (4:0) в матче общего этапа Лиги чемпионов. «Арсенал» одержал 3 победы в 3 стартовых турах турнира.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
Джейми Каррагер
Читайте также
Скончался журналист-международник Константин Максимов
Кузя выбирает между «Трактором» и «Сибирью», «Ак Барс» претендует на больших звезд НХЛ, а СКА. Трансферные новости КХЛ на 8 августа
Эпичный гол в Первой лиге. «Спартак» из Костромы забил после сальто во время аута
Стала известна причина снятия фигуристки Костылевой с этапа юниорского Гран-при
Массированная атака БПЛА на Белгород. Что известно
В Иране прокомментировали появление видео с Моджтабой Хаменеи
Популярное видео
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ротор»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ротор»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Ростов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Ростов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Хет-трик Глушенкова, победы «Краснодара» и «Спартака»: видео
Хет-трик Глушенкова, победы «Краснодара» и «Спартака»: видео
«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, общий этап: команды и жеребьевка турнира в сезоне-2025/26
Вратарь «Монако» Кен заявил, что удаление Головина повлияло на исход матча с «ПСЖ»
Ротенберг — о Моуринью: «Когда он кричал вратарю идти вперед, напомнил мне хоккейную лавку»
«ПСЖ» — третий, «Наполи» — 11-й, «Буде-Глимт» и «Карабах» — без плей-офф. Какими были прогнозы на общий этап ЛЧ
Лига чемпионов: онлайн-трансляция жеребьевки стыковых матчей плей-офф
Сенсация Хайкина, статус Сафонова, результат Головина и незаменимость Сорокина. Как провели основной этап ЛЧ российские футболисты
Сафонов о матче против «Ньюкасла»: «Жаль, что «ПСЖ» не добился положительного результата»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Мартыновича оценили выше Сорокина в игре за «Кайрат» в Лиге чемпионов

«Галатасарай» — «Буде-Глимт»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Новости
RSS RSS
Все новости