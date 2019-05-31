Каррагер считает, что "Ливерпуль" находится в лучшем положении, чем во времена стамбульского финала ЛЧ

Бывший футболист Джейми Каррагер в преддверии финала Лиги чемпионов поделился мнением о "Ливерпуле"​. Англичанин считает, что нынешняя команда сильнее мерсисайдцев образца 2005 года.

– Выиграет "Ливерпуль" или нет, но все равно кажется, что команда еще очень долго продолжит играть под руководством Юргена Клоппа, – цитирует Каррагера пресс-служба УЕФА. – Состав у них отличный, и я уверен, что летом появится кто-нибудь еще. Все просто блестяще: и владельцы клуба, и новая трибуна, в клуб текут деньги, новые приобретения приносят результат.

Сейчас "Ливерпуль" находится в лучшем положении, чем в 2005 году, когда мы выиграли Лигу чемпионов. Это намного более сильная команда, с более явным балансом в игре и в структуре клуба. Впереди еще, конечно, финал, но если он последует победа, то это будет не сезон, а загляденье.