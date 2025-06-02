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Карпин: «Вклад Сафонова в финале Лиги чемпионов скорее на тренировку»

Артем Бухаев
Корреспондент

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал победу голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в Лиге чемпионов.

31 мая парижане в финале турнира разгромили «Интер» (5:0). Российский вратарь провел всю игру в запасе.

«Сафонова ждем. Зависит от того, дадут ли ему разрешение на выезд и въезд.

Достижение Матвея? С точки зрения медали — может повесить, да. Но в финале Лиги чемпионов его вклад скорее на тренировку. Но достижение — да. Давайте порадуемся, похлопаем», — сказал Карпин.

В июне пройдут BetBoom Матчи Сборной России по футболу. 6 июня национальная команда в Москве сыграет с Нигерией, а 10 июня в Минске встретится с Белоруссией.

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Валерий Карпин
Матвей Сафонов
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Сборная России по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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