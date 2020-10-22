Карпин иронически решил пригласить Бэйла в «Ростов»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на своей странице в Instagram написал, что после открытия в Ростове-на-Дону гольф-клуба можно пригласить в команду нападающего «Тоттенхэма» Гарета Бэйла.

Тем самым, российский тренер намекает на любовь валлийца к гольфу.

«Ну теперь можно приглашать в «Ростов» Гарета Бэйла, раз Фалькао не приехал. Может, хоть он приедет», — подписал пост Карпин.