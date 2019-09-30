Испанская бригада арбитров во главе с Карлосом дель Серро обслужит матч второго тура группового турнира Лиги чемпионов «Зенит» — «Бенфика», информирует сайт УЕФА. Встреча пройдет в среду в Санкт-Петербурге (начало — в 22.00).

Помогать дель Серро будут Хуан Юсте и Роберто Алонсо, резервным рефери назначен Гильермо Куадра Фернандес. Видеопомощник судьи — Хосе Санчес, ассистент видеопомощника — Хуан Мартинес.