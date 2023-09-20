Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 13:16

Анчелотти — о матче с «Унионом»: «Придется приложить максимум усилий для достижения цели»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о предстоящем матче с «Унионом» в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

«Лига чемпионов всегда будет особенным турниром для клуба, так что готовимся к игре очень серьезно. Мы играем дома против хорошо организованной и солидной команды. Придется приложить максимум усилий для достижения цели», — приводит слова Анчелотти сайт УЕФА.

Матч «Реал» — «Унион» пройдет 20 сентября на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Игра начнется — в 19.45 по московскому времени.

Карло Анчелотти
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
ФК Унион Берлин
0
Читайте также
Половина музыки русских фигуристов — от англоязычных исполнителей. Не все этим довольны
Сначала отменили приглашение России — теперь запретили протесты. Разборки перед Азиатскими играми
Двое спасателей погибли при обрушении дома в Балашихе
В Кремле прокомментировали попытки Байдена оскорбить Путина
Достигнуто соглашение о расформировании и полном разоружении армии Карабаха
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов: «Бавария» — «МЮ», «ПСЖ» — «Боруссия» и другие матчи 1-го тура
Семин — о возможной игре Проведеля за сборную России: «Этот вариант лучше, чем привлекать иностранцев нашим гражданством»
Камавинга: «Унион» — неуступчивая и непростая команда, так что матч будет непростым»
Эдди Хау: «Ньюкасл» безупречно держал штрафную в матче с «Миланом»
Легендарное противостояние уже скоро! Следи за матчем «Бавария» — «МЮ» с фрибетом 2000 рублей
Пиоли — о ничьей с «Ньюкаслом»: «Мы разочарованы, потому что с такой игрой надо побеждать»
Вратарь с русскими корнями получил фантастическую оценку после гола в Лиге чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Камавинга: «Унион» — неуступчивая и непростая команда, так что матч будет непростым»
Новости
RSS RSS
Все новости