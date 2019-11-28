Карло Анчелотти: «Ничью с «Ливерпулем» можно считать положительным результатом»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти после ничьей с «Ливерпулем» в матче Лиги чемпионов (1:1) отметил, что этот результат можно считать положительным. По его мнению, ситуация в группе идеальная для неаполитанцев — они идут на втором месте с 9-ю очками, а на третьем месте располагается «Зальцбург», имеющий на 2 очка меньше.

— Этот результат можно считать положительным, — цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти. — Добиться ничьей здесь нелегко. Мы ни разу не выпали из игры. Мы глубоко защищались — это единственный способ игры с «Ливерпулем», если ты надеешься на положительный исход. Теперь ситуация в группе просто идеальна для нас. Это был хороший вечер для нашей команды.

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