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Карло Анчелотти: «Ничью с «Ливерпулем» можно считать положительным результатом»

28 ноября 2019, 02:45
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Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти после ничьей с «Ливерпулем» в матче Лиги чемпионов (1:1) отметил, что этот результат можно считать положительным. По его мнению, ситуация в группе идеальная для неаполитанцев — они идут на втором месте с 9-ю очками, а на третьем месте располагается «Зальцбург», имеющий на 2 очка меньше.

— Этот результат можно считать положительным, — цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти. — Добиться ничьей здесь нелегко. Мы ни разу не выпали из игры. Мы глубоко защищались — это единственный способ игры с «Ливерпулем», если ты надеешься на положительный исход. Теперь ситуация в группе просто идеальна для нас. Это был хороший вечер для нашей команды.

Ливерпуль — Наполи

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь игр, турнирные таблицы групп, обзоры матчей

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027089/

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