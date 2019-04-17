Карло Анчелотти: "Не думаю, что "Аякс" выиграет Лигу чемпионов"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти заявил, что "Аякс" не выиграет Лигу чемпионов в текущем сезоне. Клуб из Амстердама победил "Ювентус" во вчерашнем матче 1/4 финала этого турнира (2:1) и вышел в 1/2 (3:2 по сумме двух встреч).

- "Аякс" очень хорошо играет в футбол, но никто бы не подумал, что они выйдут в полуфинал, - приводит слова Анчелотти Football Italia. - Не думаю, что они выиграют Лигу чемпионов, но, возможно, я ошибаюсь. "Аякс" играет в активный футбол, использует персональную защиту и выигрывает единоборства. Они очень хороши в комбинационном футболе.

В полуфинале "Аякс" сыграет с победителем пары "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити".

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