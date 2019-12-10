Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Карло Анчелотти: «Наполи» обеспокоен происходящим»

02:37
Теги:

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти перед матчем 6-го тура Лиги чемпионов против «Генка» отметил, что команда обеспокоена безвыигрышной серией. Неаполитанцы не побеждают в девяти встречах кряду.

— Команда обеспокоена происходящим, — цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти. — Это уже психологический момент. В матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» было проще, так как давление было не таким сильным. На нашу игру очень сильно влияет этот психологический фактор.

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр, новости и обзоры

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027113/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир