Карло Анчелотти: «Наполи» обеспокоен происходящим»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти перед матчем 6-го тура Лиги чемпионов против «Генка» отметил, что команда обеспокоена безвыигрышной серией. Неаполитанцы не побеждают в девяти встречах кряду.

— Команда обеспокоена происходящим, — цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти. — Это уже психологический момент. В матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» было проще, так как давление было не таким сильным. На нашу игру очень сильно влияет этот психологический фактор.

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