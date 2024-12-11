Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 04:47

Анчелотти назвал причины травмы Мбаппе

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Карло Анчелотти.
Фото AFP

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал замену нападающего Килиана Мбаппе в матче 6-го тура Лиги чемпионов против «Аталанты» (3:2). Француза заменили на 36-й минуте.

«Травма Килиана Мбаппе не выглядит серьезной. Это из-за переутомления», — цитирует Football Espana Анчелотти.

По информации L'Equipe, 25-летний француз, забивший гол на 10-й минуте, получил травму подколенного сухожилия левой ноги. В среду ему предстоит пройти медицинское обследование.

Килиан Мбаппе получил травму в&nbsp;матче Лиги чемпионов &laquo;Аталанта&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал&raquo;. Как же не везет Мбаппе! Забил породистый гол «Аталанте» в Лиге чемпионов, а затем получил травму
Карло Анчелотти
Килиан Мбаппе
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
Читайте также
Экс-премьер Украины назвал реальную численность населения страны
Лукашенко заявил о развернувшейся борьбе основных мировых игроков в Сирии
Хосеп Гвардиола: жизнь и карьера тренера «Манчестер Сити»
Капитан «Зенита» Дуглас Сантос считает себя на 50 процентов русским
Зурабишвили сообщила о появлении поезда-декорации перед ее дворцом
Россию 25 Ротенберг превратил в СКА. Что ждать от КПК-2024
Популярное видео
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
Компани: «По тому, как мы вели игру, думаю, было видно, что «Бавария» сильнее»
Родриго: «Реал» должен выкладываться по полной в каждом матче»
Лукман: «Аталанта» выстояла перед «Реалом», и это важно для нашего роста»
Анчелотти: «Реалу» сложно будет финишировать в первой восьмерке, но у нас осталось две игры»
Мусиала: «Надеюсь, «Бавария» пройдет в ЛЧ далеко»
Барколя признали лучшим игроком матча «Зальцбург» — «ПСЖ»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Индзаги — о поражении «Интера» от «Байера»: «В матче с таким соперником невозможно обойтись без опасных моментов у своих ворот»

Главный тренер «Байера» Алонсо — о матче с «Интером»: «Мы проявили настойчивость — дожидались своего момента и использовали его»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости