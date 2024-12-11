Анчелотти назвал причины травмы Мбаппе

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал замену нападающего Килиана Мбаппе в матче 6-го тура Лиги чемпионов против «Аталанты» (3:2). Француза заменили на 36-й минуте.

«Травма Килиана Мбаппе не выглядит серьезной. Это из-за переутомления», — цитирует Football Espana Анчелотти.

По информации L'Equipe, 25-летний француз, забивший гол на 10-й минуте, получил травму подколенного сухожилия левой ноги. В среду ему предстоит пройти медицинское обследование.