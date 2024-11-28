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Анчелотти: «Реал» выйдет в плей-офф и будет бороться за трофей, как и каждый год. Вот увидите»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Карло Анчелотти.
Фото Reuters

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после поражения от «Ливерпуля» (0:2) в 5-м туре Лиги чемпионов отметил, что ему понравилась игра команды.

«Мне понравилась команда, потому что мы были конкурентоспособны. Это мало что меняет, потому что даже если бы мы выиграли... было бы сложно попасть в топ-8. «Реал» пройдет в следующий раунд и будет бороться за трофей, как и каждый год. Вот увидите», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Анчелотти на своей странице в соцсети X.

«Ливерпуль» одержал 5 побед в 5 матчах и лидирует в турнирной таблице. «Реал» с 6 очками располагается на 24-й строчке.

Килиан Мбаппе. Мбаппе продолжает страдать — не забил с пенальти в важнейший момент. После этого «Ливерпуль» придушил «Реал»
Карло Анчелотти
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Реал
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