Анчелотти: «Арсенал» был сильнее. Это надо признать»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от «Арсенала» (1:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы разочарованы вылетом из Лиги чемпионов. Мы так часто радовались, но сегодня не наш день. Мы должны справляться с горечью так же хорошо, как с эйфорией, которая была, когда мы сражались за трофеи. «Арсенал» был сильнее. Это надо признать.

Я сказал игрокам, что они не должны опускать голову. В этом сезоне мы выступили лучше, чем многие другие топовые команды. В футболе невозможно все время побеждать. Мне понравился настрой команды. Теперь надо переключить внимание команды. Сегодня нам грустно, но я не сомневаюсь, что мои игроки ответят. Мы продолжим сражаться, сделаем выводы и постараемся сыграть лучше в следующем матче», — цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти.

«Арсенал» вышел в полуфинал, где встретится с «ПСЖ». Первый матч состоится в Лондоне 29 апреля, а ответный — в Париже 6 мая.