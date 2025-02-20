Анчелотти — о победе над «Сити»: «Почти что идеальный вечер»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (3:1) в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.

«Игра была проведена сбалансированно — в атаке, в защите, с мячом, без мяча мы показали очень высокий уровень мастерства. Мы создали очень много голевых моментов — почти что идеальный вечер», — цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти.

«Реал» вышел в 1/8 финала, где сыграет с «Атлетико» или «Байером». Жеребьевка состоится в пятницу, 21 февраля.