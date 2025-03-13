Анчелотти: «Важным было только то, чтобы пройти дальше»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Атлетико» (0:1, пен. — 4:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Как и всегда, против «Атлетико» было сложно. Шла равная, напряженная игра. Но вести ее как-то иначе против «Атлетико» очень и очень трудно. Они много отрабатывают на поле, великолепно выбирают оборонительные позиции и страхуют друг друга. У нас были определенные возможности взять ситуацию под контроль, но важным было только то, чтобы пройти дальше», — цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти.

«Реал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, где сыграет против «Арсенала». Первый матч состоится в Лондоне 8 апреля, а ответный — в Мадриде 16-го.