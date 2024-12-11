Анчелотти: «Реалу» сложно будет финишировать в первой восьмерке, но у нас осталось две игры»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Аталантой» (3:2) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Это очень важная победа; здесь не все побеждают. Мы терпели и боролись. В Лиге чемпионов нужно терпеть. «Аталанта» давила, но мы хорошо начали второй тайм. Мы очень счастливы, это очень позитивная победа для нас, не только из-за набранных очков. Все еще сложно будет финишировать в первой восьмерке, но у нас осталось две игры, чтобы заработать очки», — цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти.

«Реал» набрал 9 очков и поднялся на 17-е место в турнирной таблице. «Аталанта» опустилась на 8-ю строчку — 11 очков.