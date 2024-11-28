Анчелотти: «Мбаппе — выдающийся игрок, мы должны быть терпеливы»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал незабитый Килианом Мбаппе пенальти в матче 5-го тура Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (3:2).

«У Мбаппе вся наша поддержку, и он скоро переломит ситуацию. Килиан — выдающийся игрок, мы должны быть терпеливы. Он хорошо справляется с давлением и адаптируется в команде. «Реал» с ним», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Анчелотти на своей странице в соцсети X.

«Ливерпуль» одержал 5 побед в 5 матчах и лидирует в турнирной таблице. «Реал» с 6 очками располагается на 24-й строчке.