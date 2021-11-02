Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти перед матчем Лиги чемпионов с «Шахтером» оценил перспективы своего коллеги Роберто Де Дзерби.

«Наша команда на хорошем уровне, мы довольны, — цитирует Анчелотти Tribuna.com 2 ноября. — Команда понимает, что такое завтрашний матч. Мы уже играли с «Шахтером» 15 дней назад, хорошо их знаем. Постараемся придумать хорошую стратегию на матч, чтобы выиграть, ведь это очень важно. Этот тур очень важен для всех команд.

Это очень важный матч. Выигрыш или проигрыш многое изменит. Если мы проиграем, то будем обязаны побеждать в оставшихся двух матчах. Если выиграем, то практически сразу проходим дальше. Мы стремимся быть первыми, поэтому отдадим все, чтобы победить.

У Роберто Де Дзерби есть конкретная идея игры, что должна делать его команда. Он хорошо тренировал «Сассуоло», продолжает это делать и в «Шахтере». У него есть своя философия. Он еще молодой, его карьерный успех еще придет. У этого коуча идея красивого футбола».

Матч «Реал» — «Шахтер» состоится 3 ноября. Начало в 20.45 по московскому времени.