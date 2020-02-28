Карлес Пуйоль: «Уверен, Гвардьола вновь выиграет Лигу чемпионов»

Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль поделился мнением о работе Хосепа Гвардьолы в «Манчестер Сити».

— Хосеп был моим лучшим тренером, он вообще — лучший тренер в мире, — цитирует Goal.com Пуйоля. — Вы всегда сможете определить команду Гвардьолы по ее игре. Уверен, что он вновь выиграет Лигу чемпионов. Не могу с уверенностью сказать, что он сделает это с «Манчестер Сити», но сейчас эта команда полностью сосредоточится на ЛЧ, потому что «Ливерпуль» в АПЛ уже не догнать.

«Манчестер Сити» обыграл «Реал» (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответный матч состоится 17 марта, начало — в 23.00 по московскому времени. Розыгрыш Лиги чемпионов-2019/20, возможно, последний шанс «Ман Сити» выиграть турнир в ближайшие два года: УЕФА дисквалифицировал клуб из еврокубков, однако «горожане» уже подали апелляцию на решение союза.