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10 декабря 2025, 00:38

Карл стал самым молодым игроком, забившим в трех матчах Лиги чемпионов подряд

Евгений Козинов
Корреспондент
Леннарт Карл.
Фото Reuters

Полузащитник «Баварии» Леннарт Карл стал автором победного гола в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Спортинга» (3:1).

Как сообщает Opta, 17-летний немец стал самым молодым игроком в истории турнира, которому удалось отличиться в трех матчах подряд. Ранее он забил «Арсеналу» (1:3) и «ПСЖ» (2:1). На день матча ему было 17 лет 290 дней.

В следующем туре Лиги чемпионов «Бавария» 21 декабря на своем поле встретится с бельгийским «Юнионом».

&laquo;Бавария&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спортинг&raquo;: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов.«Бавария» обыграла «Спортинг»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
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Леннарт Карл
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