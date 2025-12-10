Карл стал самым молодым игроком, забившим в трех матчах Лиги чемпионов подряд

Полузащитник «Баварии» Леннарт Карл стал автором победного гола в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Спортинга» (3:1).

Как сообщает Opta, 17-летний немец стал самым молодым игроком в истории турнира, которому удалось отличиться в трех матчах подряд. Ранее он забил «Арсеналу» (1:3) и «ПСЖ» (2:1). На день матча ему было 17 лет 290 дней.

В следующем туре Лиги чемпионов «Бавария» 21 декабря на своем поле встретится с бельгийским «Юнионом».