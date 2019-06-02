00:18 | Футбол — Лига чемпионов

Кариус поздравил "Ливерпуль" с победой в Лиге чемпионов. Он отказался приехать на финал

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Голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус, выступающий на правах аренды за "Бешикташ", поздравил мерсисайдцев с победой в Лиге чемпионов. "Красные" в финале обыграли "Тоттенхэм" (2:0).

- Мои поздравления, "Ливерпуль"! По-настоящему счастлив за каждого человека в клубе и фанатов. Вы заслужили это, - написал Кариус в своем Твиттере.

Ранее Кариус отказался от приглашения "Ливерпуля" посетить этот матч. В минувшем сезоне он допустил две результативные ошибки в финале ЛЧ против "Реала" (1:3).

Тоттенхэм Хотспур - Ливерпуль

Кариус отказался от приглашения "Ливерпуля" посетить финал Лиги чемпионов

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. Финал "Тоттенхэм" - "Ливерпуль"
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