Кариус отказался от приглашения "Ливерпуля" посетить финал Лиги чемпионов

Вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус​, выступающий за "Бешикташ" на правах аренды, отказался от приглашения мерсисайдцев посетить финальный матч Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом".

Немецкий голкипер предпочел отправиться в отпуск, сообщает The Sun. "Ливерпуль" и тренерский штаб поддержали решение футболиста.

Кариус стал главным антигероем прошлогоднего финала Лиги чемпионов​, когда его ошибки привели к поражению от "Реала"​ (1:3).

В сезоне 2018/19 25-летний Кариус провел за "Бешикташ" 35 матчей, в которых пропустил 49 мячей. В 6 встречах голкипер отыграл на ноль.