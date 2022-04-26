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26 апреля, 22:32

Карим Бензема проводит 600-й матч за «Реал»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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26 апреля «Манчестер Сити» принимает «Реал» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Карим Бензема вышел на поле в стартовом составе. Для него это 600-й матч в составе «Реала», сообщает Twitter Opta.

Бензема стал восьмым игроком, который достиг этой отметки. На первом месте по количеству матчей — Рауль (741 игра). Далее идут кер Касильяс (725), Маноло Санчис (710), Серхио Рамос (671), Сантильяна (645), Фернандо Йерро (601) и Франсиско Хенто (601).

Источник: https://twitter.com/OptaJean/status/1519015417657835523
Карим Бензема
Футбол
ФК Реал
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