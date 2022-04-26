Карим Бензема проводит 600-й матч за «Реал»

26 апреля «Манчестер Сити» принимает «Реал» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Карим Бензема вышел на поле в стартовом составе. Для него это 600-й матч в составе «Реала», сообщает Twitter Opta.

Бензема стал восьмым игроком, который достиг этой отметки. На первом месте по количеству матчей — Рауль (741 игра). Далее идут кер Касильяс (725), Маноло Санчис (710), Серхио Рамос (671), Сантильяна (645), Фернандо Йерро (601) и Франсиско Хенто (601).