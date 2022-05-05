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Сегодня, 06:04

Карим Бензема поделился эмоциями после победы «Реала» над «Манчестер Сити»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Реала» Карим Бензема прокомментировал выход команды в финал Лиги чемпионов. В ответном матче мадридцы обыграли «Манчестер Сити» со счетом 3:1. Один из голов забил Бензема.

«Ночь, полная эмоций... Очень горжусь командой. Увидимся в финале во Франции», — написал Бензема в своей социальной сети.

В первом матче «горожане» обыграли «Реал» со счетом 4:3. В ответной игре «Реал» одержал волевую победу со счётом 3:1 и вышел в финал турнира. 28 мая мадридцы сыграют с «Ливерпулем» на «Стад-де-Франс» в Сен-Дени.

Карим Бензема
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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