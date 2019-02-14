01:54 | Футбол — Лига чемпионов

Карим Бензема: "Добились в Амстердаме отличного результата"

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Нападающий "Реала" Карим Бензема после победы над "Аяксом" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1) отметил, что команда была хорошо подготовлена к сопернику. Также он выделил игру бразильца Винисиуса Жуниора​, который сделал ему голевую передачу.

- Мы знали, что "Аякс" умеет играть в футбол, а перед ответным матчем знаем о сопернике еще больше, - цитирует официальный сайт УЕФА Бензема. - Добились в Амстердаме отличного результата. Мне нравится играть с Винисиусом Жуниором. Парень внимательно слушает мои советы и трудится в поте лица. Надеюсь, он продолжит в том же духе.

Аякс - Реал

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000981/match=2026847/index.html

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