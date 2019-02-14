Карим Бензема: "Добились в Амстердаме отличного результата"

Нападающий "Реала" Карим Бензема после победы над "Аяксом" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1) отметил, что команда была хорошо подготовлена к сопернику. Также он выделил игру бразильца Винисиуса Жуниора​, который сделал ему голевую передачу.

- Мы знали, что "Аякс" умеет играть в футбол, а перед ответным матчем знаем о сопернике еще больше, - цитирует официальный сайт УЕФА Бензема. - Добились в Амстердаме отличного результата. Мне нравится играть с Винисиусом Жуниором. Парень внимательно слушает мои советы и трудится в поте лица. Надеюсь, он продолжит в том же духе.