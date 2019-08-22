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«Карета превратилась в тыкву и никуда не поехала». Быстров — об ошибках тренерского штаба «Краснодара»

00:47
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Экс-футболист «Краснодара» Владимир Быстров после разгромного поражения «быков» от «Олимпиакоса» (0:4) в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов выразил мнение, что тренерский штаб российской команды ошибся с выбором состава.

— Карета превратилась в тыкву и никуда не поехала, — сказал Быстров в эфире телеканала «Матч ТВ». — Игроки, которые вышли в основном составе, я про Намли, вышедшего вместо Сулейманова, не оправдали тренерских надежд. Тренеры ошиблись с выбором. Игра не пошла по сценарию «Краснодара». «Олимпиакос» ничего не выдумывал, греки играли в свою игру. А «Краснодар» пытался играть во что-то, наверное, в футбол.

Ответная игра пройдет в России во вторник, 27 августа.

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«Катастрофой оборачивается второй тайм». «Краснодар» — о матче с «Олимпиакосом»

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