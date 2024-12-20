Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Судейство

Сегодня, 19:36

Карасев остался в элитной группе судей УЕФА, Иванов — в первой

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футбольный судья Сергей Карасев
Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Судейский комитет УЕФА обновил списки судей на вторую часть сезона-2024/25 с учетом изменений в листе ФИФА на 2025 год. Сергей Карасев, несмотря на отсутствие назначений на матчи, проводящиеся под эгидой УЕФА и ФИФА, сохранил место в элитной группе. В общей сложности сегодня в нее входят 30 арбитров

В первой группе, состоящей из 58 человек, остался Сергей Иванов.

Среди 206 рефери второй группы семь представителей России — Евгений Кукуляк, Кирилл Левников, Артем Любимов, Виталий Мешков, Владимир Москалев, Сергей Чебан (он заменил Владислава Безбородова) и Павел Шадыханов.

Безбородов исключен из числа судей ФИФА, Москалев — из числа видеоарбитров

Сергей Иванов (судья)
Сергей Карасев (судья)
Читайте также
Красно-белые берут «брата Абаскаля», он покупал Аршавина в «Арсенал», а теперь должен уберечь Угальде от ухода в «Челси»
Дюков, Митрофанов и Каманцев подвели итоги 2024 года в российском футболе
Чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен впервые станет папой
Путин объявил 2025-й год Годом защитника Отечества
Ключевая ставка сохраняется высокой. Ответы на главные вопросы
Путин наградил певца Владимира Преснякова орденом Почета
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Головин — о Лиге чемпионов: «Раньше было не проще, а привычнее»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости