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Карасев назначен главным судьей матча Лиги чемпионов «Порту» — «Ливерпуль»

11:44
Сергей Карасев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Карасев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский арбитр Сергей Карасев будет судить матч группового турнира Лиги чемпионов «Порту» — «Ливерпуль», информирует сайт УЕФА. Встреча группы B пройдет 28 сентября в Порту на стадионе «Драгау».

Помогать Карасеву будут ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервным судьей назначен Владимир Москалев.

ВАР — немец Бастиан Данкерт, его ассистент — россиянин Виталий Мешков.

Порту — Ливерпуль

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78
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Челси 0
Манчестер Сити 1
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Уфа 0
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П1

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1.55

ТБ 2.5

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Роман Шишов все материалы автора

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