Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым назначена на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между лиссабонским «Спортингом» и «Бешикташем», сообщает официальный сайт УЕФА.

Помощники главного арбитра — Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный судья — Кирилл Левников. ВАР — Хуан Мартинес Мунуэра (Испания). АВАР — Бартош Франковски (Польша).

Встреча «Спортинг» — «Бешикташ» состоится 3 ноября в Лиссабоне. Начало игры — в 23.00 по московскому времени.