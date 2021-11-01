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Карасев назначен главным арбитром матча Лиги чемпионов «Спортинг» — «Бешикташ»

12:31
Сергей Карасев. Фото Getty Images
Сергей Карасев. Фото Getty Images
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Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым назначена на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между лиссабонским «Спортингом» и «Бешикташем», сообщает официальный сайт УЕФА.

Помощники главного арбитра — Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный судья — Кирилл Левников. ВАР — Хуан Мартинес Мунуэра (Испания). АВАР — Бартош Франковски (Польша).

Встреча «Спортинг» — «Бешикташ» состоится 3 ноября в Лиссабоне. Начало игры — в 23.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032717--sporting-cp-vs-besiktas/

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