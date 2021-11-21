Карасев назначен главным арбитром матча «Барселона» — «Бенфика»
Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым назначена на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Бенфикой», сообщает официальный сайт УЕФА.
Помощники главного арбитра — Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный судья — Кирилл Левников. ВАР — Массимилиано Иррати (Италия). АВАР — Паоло Валери (Италия).
Встреча «Барселоны» с «Бенфикой» состоится 23 ноября на стадионе «Камп Ноу». Игра начнется в 23.00 по московскому времени.
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