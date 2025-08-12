«Карабах» и «Шкендия» встретятся в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА во вторник, 12 августа. Игра пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Азербайджане и начнется в 19.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Карабах» — «Шкендия» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд.

12 августа, 19:00. Azersun Arena (Баку)

В первом матче «Карабах» одержал победу со счетом 1:0.

На пути к 3-му отборочному раунду «Шкендия» победила «ТНС» со счетом 2:1 по сумме двух матчей и ФКСБ (3:1), а «Карабах» обыграл «Шелбурн» (4:0). Победитель противостояния выйдет в раунд плей-офф отбора Лиги чемпионов, где встретится с «Лудогорцем» или «Ференцварошем».