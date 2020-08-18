«Карабах» разгромил «Силекс» и вышел во 2-й отборочный раунд Лиги чемпионов
21:18
Азербайджанский «Карабах» разгромил македонский «Силекс» в матче 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов — 4:0. В составе победителей 90 минут отграл бывший футболист «Спартака» Филип Озобич.
«Карабах» сыграет в следующем раунде с победителем матча «Шериф» — «Фола».
1-й отборочный раунд
«Карабах» (Азербайджан) — «Силекс» (Македония) — 4:0 (2:0)
Голы: Хайме Ромеро, 11 (1:0). Геррье, 40 (2:0). Геррье, 51 (3:0). Эмрели, 80 (4:0).
Судья: Козик (Украина).
18 августа. Баку. Стадион «Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2019-2020/playoff/
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...