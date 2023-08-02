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«Карабах» сыграл вничью с «Ракувом» и вылетел из квалификации Лиги чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Карабах» на своем поле сыграл вничью с польским «Ракувом» в ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов — 1:1.

Гости вышли вперед на 52-й минуте благодаря голу Франа Тудора. «Карабах» сумел сравнять счет 8 минут спустя усилиями Редона Джиджи.

Ничейный результат не позволил азербайджанскому клубу продолжить выступления в квалификации Лиги чемпионов — в первом матче победу одержал польский клуб (3:2).

Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд
02 авг, 19:00. Azersun Arena (Баку)
Карабах
1:1
Ракув

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Лига чемпионов УЕФА
ФК Карабах
0
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