21:56 | Футбол — Лига чемпионов

"Карабах" обыграл "Дандолк" и пробился в следующий раунд отборочного турнира Лиги чемпионов

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"Карабах" выиграл у "Дандолка" (3:0) в ответном матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов.

В составе победителей дубль сделал Хайме Ромеро, еще один мяч в активе Аилтона. Первая игра завершилась вничью - 1:1. В следующем раунде соперником "Карабаха" станет кипрский АПОЭЛ.

Лига чемпионов

Второй отборочный раунд

"Карабах" (Азербайджан) - "Дандолк" (Ирландия) - 3:0 (1:0)

Голы: Хайме Ромеро, 12 (1:0). Аилтон, 76 (2:0). Хайме Ромеро, 87 (3:0). 

Судья: Моэн (Северная Ирландия).

31 июля. Баку. Стадион "Dalga Arena".

Первый матч - 1:1

Карабах - Дандолк

 

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