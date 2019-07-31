"Карабах" обыграл "Дандолк" и пробился в следующий раунд отборочного турнира Лиги чемпионов

"Карабах" выиграл у "Дандолка" (3:0) в ответном матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов.

В составе победителей дубль сделал Хайме Ромеро, еще один мяч в активе Аилтона. Первая игра завершилась вничью - 1:1. В следующем раунде соперником "Карабаха" станет кипрский АПОЭЛ.

Лига чемпионов

Второй отборочный раунд

"Карабах" (Азербайджан) - "Дандолк" (Ирландия) - 3:0 (1:0)

Голы: Хайме Ромеро, 12 (1:0). Аилтон, 76 (2:0). Хайме Ромеро, 87 (3:0).

Судья: Моэн (Северная Ирландия).

31 июля. Баку. Стадион "Dalga Arena".

Первый матч - 1:1