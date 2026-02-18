«Ньюкасл» со счетом 6:1 разгромил «Карабах» в Лиге чемпионов, Гордон оформил покер

«Ньюкасл» на выезде разгромил «Карабах» в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов — 6:1.

Покер у «сорок» оформил Энтони Гордон. 24-летний англичанин дважды забил с игры на 3-й и 34-й минутах, а также реализовал два пенальти — на 32-й и 45+1-й. Еще по голу у гостей забили Малик Тшау (8-я минута) и Джейкоб Мерфи (72-я).

Единственный гол азербайджанского клуба на счету Эльвина Джафаргулиева (55-я).

Ответный матч между командами состоится на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле 24 февраля.