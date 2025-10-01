«Карабах» и «Копенгаген» сыграют в Лиге чемпионов 1 октября

«Карабах» и «Копенгаген» сыграют во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 1 октября. Матч на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку (Азербайджан) начнется в 19.45 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.

01 октября, 19:45. Tofiq Bahramov Republican Stadium (Баку)

Ключевые события и результат игры «Карабах» — «Копенгаген» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов.

В прямом эфире трансляция игры в Турине доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт» (контент кинотеатра можно смотреть по подписке). Стриминговый сервис организует переклички вечерних встреч Лиги чемпионов.

«Карабах» в 1-м туре общего этапа обыграл «Бенфику» (3:2), а «Копенгаген» сыграл вничью с «Байером» (2:2).