Сегодня, 17:30

«Карабах» — «Копенгаген»: трансляция матча Лиги чемпионов онлайн

«Карабах» и «Копенгаген» сыграют в Лиге чемпионов 1 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Карабах» и «Копенгаген» сыграют во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 1 октября. Матч на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку (Азербайджан) начнется в 19.45 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.
01 октября, 19:45. Tofiq Bahramov Republican Stadium (Баку)
Карабах
Копенгаген

Ключевые события и результат игры «Карабах» — «Копенгаген» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов.

В прямом эфире трансляция игры в Турине доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт» (контент кинотеатра можно смотреть по подписке). Стриминговый сервис организует переклички вечерних встреч Лиги чемпионов.

&laquo;Барселона&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;ПСЖ&raquo;, &laquo;Монако&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Сити&raquo;, &laquo;Боруссия&nbsp;&mdash; Атлетик&raquo;: онлайн трансляция матчей Лиги чемпионов 1&nbsp;октября 2025.«Барселона» — «ПСЖ», «Монако» — «Манчестер Сити», «Боруссия — Атлетик». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов

«Карабах» в 1-м туре общего этапа обыграл «Бенфику» (3:2), а «Копенгаген» сыграл вничью с «Байером» (2:2).

Лига чемпионов УЕФА
ФК Карабах
ФК Копенгаген
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
