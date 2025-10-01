«Карабах» — «Копенгаген»: Кади и Ларссон в старте на игру ЛЧ
«Карабах» и «Копенгаген» объявили стартовые составы на матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов-2025/26.
«Карабах»: Кохальски, Силва, Мустафазаде, Медина, Джафаргулиев, Кади, Бикальо, Андраде, Кащук, Дуран, Зубир.
«Копенгаген»: Котарски, Лопес, Хацидиакос, Перейра, Уэскас, Роберт, Дилэйни, Лерагер, Ларссон, Эльюнусси, Мукоко.
Матч пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Начало — в 19.45 по московскому времени.
