Сегодня, 21:38

«Карабах» обыграл «Копенгаген» и одержал вторую победу подряд в Лиге чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Карабах» в Азербайджане обыграл «Копенгаген» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Фото Reuters

«Карабах» на своем поле победил «Копенгаген» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:0.

Счет на 28-й минуте открыл Абдулла Зубир. На 83-й преимущество хозяев удвоил Эммануэль Аддай.

«Карабах» (6 очков) одержал вторую подряд победу в Лиге чемпионов. Ранее азербайджанская команда обыграла «Бенфику» (3:2). «Копенгаген» (1) потерпел первое поражение на общем этапе.

В следующем туре датский клуб дома сыграет с дортмундской «Боруссией». Матч пройдет 21 октября. «Карабах» 22 октября на выезде встретится с «Атлетиком» из Бильбао.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.
01 октября, 19:45. Tofiq Bahramov Republican Stadium (Баку)
Карабах
2:0
Копенгаген

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Карабах
ФК Копенгаген
  • Xantor

    Молодцы! И победа полностью заслуженная, а не вымученная.

    01.10.2025

  • Мушфиг Ибрагимов

    Кажись нету

    01.10.2025

  • shpasic

    а в чемпионате Азербайджана лимит есть?

    01.10.2025

  • rustov

    Браво, Карабах!

    01.10.2025

  • хурма(сельдерей)

    первый тайм Карабах очень здорово двигался на второй сил хватило только отбиваться но в редкой атаке забили и второй могли и третий на последних секундах в составе Копенгагена мелькал старый знакомый Виктор Классон

    01.10.2025

  • Прораб.

    Браво!

    01.10.2025

  • Мушфиг Ибрагимов

    Гордость. Мурашки по коже. Блин что они творят. Браво Карабах браво Гурбан Гурбанов

    01.10.2025

