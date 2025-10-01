«Карабах» обыграл «Копенгаген» и одержал вторую победу подряд в Лиге чемпионов

«Карабах» на своем поле победил «Копенгаген» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:0.

Счет на 28-й минуте открыл Абдулла Зубир. На 83-й преимущество хозяев удвоил Эммануэль Аддай.

«Карабах» (6 очков) одержал вторую подряд победу в Лиге чемпионов. Ранее азербайджанская команда обыграла «Бенфику» (3:2). «Копенгаген» (1) потерпел первое поражение на общем этапе.

В следующем туре датский клуб дома сыграет с дортмундской «Боруссией». Матч пройдет 21 октября. «Карабах» 22 октября на выезде встретится с «Атлетиком» из Бильбао.