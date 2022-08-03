«Ференцварош» Черчесова сыграл вничью с «Карабахом» в квалификации Лиги чемпионов

«Ференцварош» в гостях сыграл вничью с «Карабахом» в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов — 1:1.

В составе венгерского клуба отличился Франк Боли. У азербайджанцев забил Овусу.

В конце первого тайма хозяева забили второй мяч, но он не был засчитан. После просмотра ВАР судья зафиксировал офсайд.

Ответная встреча пройдет 9 августа. Начало — в 21.00 мск.

Победитель этой пары сыграет в решающих матчах за выход в групповой турнир ЛЧ с победителем пары «Шериф» (Молдавия) / «Виктория» (Чехия).