Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 20:57

«Ференцварош» Черчесова сыграл вничью с «Карабахом» в квалификации Лиги чемпионов

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
«Ференцварош» сыграл вничью с «Карабахом» в квалификации Лиги чемпионов.
Фото ФК «Карабах»

«Ференцварош» в гостях сыграл вничью с «Карабахом» в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов — 1:1.

В составе венгерского клуба отличился Франк Боли. У азербайджанцев забил Овусу.

В конце первого тайма хозяева забили второй мяч, но он не был засчитан. После просмотра ВАР судья зафиксировал офсайд.

Ответная встреча пройдет 9 августа. Начало — в 21.00 мск.

Победитель этой пары сыграет в решающих матчах за выход в групповой турнир ЛЧ с победителем пары «Шериф» (Молдавия) / «Виктория» (Чехия).

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд
03 авг, 19:00. Azersun Arena (Баку)
Карабах
1:1
Ференцварош
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Карабах
ФК Ференцварош
6
20
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Польза и вред холестерина, пять мифов о холестерине в крови
Какой срок запросит прокурор для Бриттни Грайнер? И на кого ее хотят обменять? Баскетболистка из США скоро в суде узнает свою судьбу
Материалы сюжета: Лига чемпионов: отбор для Черчесова, Головина и Хайкина
«Буде-Глимт» Хайкина разгромил «Жальгирис» в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов
Оливер рассудит матч Суперкубка УЕФА «Реал» — «Айнтрахт». Арбитру будет помогать система определения офсайда
«Смотрю «Монако», чтобы увидеть такого классного игрока, как Головин». Что пишут во Франции про игру россиянина
Головин о ничьей с ПСВ: «Монако» нужно просто сыграть в свою силу в ответном матче»
Клеман считает, что «Монако» потребуется немного удачи, чтобы пройти ПСВ в Лиге чемпионов
Дисаси считает, что «Монако» заслужил победу над ПСВ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Буде-Глимт» Хайкина разгромил «Жальгирис» в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости