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«Карабах» — «Динамо» Загреб: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Карабах» примет «Динамо» Загреб в квалификации Лиги Чемпионов 28 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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«Карабах» — «Динамо» Загреб.
Фото Global Look Press

«Карабах» и «Динамо» Загреб в среду, 28 августа встретятся в ответном матче квалификации Лиги Чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Азерсун Арена» в Баку, Азербайджан. Начало — в 19:45 по московскому времени.

Ключевые события матча «Карабах» — «Динамо» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Прямую видеотрансляцию игры Лиги чемпионов покажет онлайн-платформа Okko Sport.

«Карабах» стартовал с квалификации Лиги чемпионов. Во втором отборочном раунде команда нанесла поражение «Линкольну», в третьем раунде клуб оказался сильнее «Лудогорца».

Как чемпион Хорватии, «Динамо» получило прямую путевку в плей-офф Лиги чемпионов, минуя первые три раунда квалификации. В первой игре команда из Загреба обыграла «Карабах» (3:0).

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Лига чемпионов УЕФА
Сборная России по футболу
ФК Динамо (Загреб)
ФК Карабах
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