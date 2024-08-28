«Карабах» и «Динамо» Загреб в среду, 28 августа встретятся в ответном матче квалификации Лиги Чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Азерсун Арена» в Баку, Азербайджан. Начало — в 19:45 по московскому времени.

Ключевые события матча «Карабах» — «Динамо» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Прямую видеотрансляцию игры Лиги чемпионов покажет онлайн-платформа Okko Sport.

«Карабах» стартовал с квалификации Лиги чемпионов. Во втором отборочном раунде команда нанесла поражение «Линкольну», в третьем раунде клуб оказался сильнее «Лудогорца».

Как чемпион Хорватии, «Динамо» получило прямую путевку в плей-офф Лиги чемпионов, минуя первые три раунда квалификации. В первой игре команда из Загреба обыграла «Карабах» (3:0).

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