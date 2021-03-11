Капитан «ПСЖ» поблагодарил Кейлора Наваса за ничью с «Барселоной»

Капитан «ПСЖ» Маркиньюс после ничьей с «Барселоной» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1) поблагодарил вратаря Кейлора Наваса. Также он добавил, что игра была тяжелой.

«Это был трудный матч. Знали, что он будет отличаться от первого поединка. После того матча «Барса» стала играть лучше. Они смело применяли высокий прессинг — мы с большим трудом переходили с мячом в нападение.

В футболе приходится проходить и через хорошие, и через плохие моменты. По ходу матча приходится справляться с трудностями. Сегодня нам удалось это сделать благодаря игре нашего великолепного вратаря. Он сделал эту игру. Во втором тайме мы смотрелись лучше соперника и заслужили путевку в следующий раунд", — цитирует пресс-служба УЕФА Маркиньюса.