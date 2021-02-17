Капитан «ПСЖ» Маркиньос считает победу над «Барселоной» великолепным результатом
01:56
Капитан «ПСЖ» Маркиньюс после победы над «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов (4:1) отметил, что борьба еще не окончена. Также он добавил, что у команды есть задачи в чемпионате Франции.
«Это великолепный результат. Мы возвращаемся домой с победой. Знаем, какое преимущество она дает. Мы сделали выводы. Впереди еще 90 минут игры. Надо продолжать работу. В чемпионате тоже есть цели, которых мы все еще не достигли. Если продолжим работать с тем же настроем и отдачей, сможем многого добиться», — цитирует пресс-служба УЕФА Маркиньюса.
Ответный матч «ПСЖ» против «Барселоны» состоится в Париже 10 марта.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029477--barcelona-vs-paris/
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