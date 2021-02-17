Капитан «ПСЖ» Маркиньос считает победу над «Барселоной» великолепным результатом

Капитан «ПСЖ» Маркиньюс после победы над «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов (4:1) отметил, что борьба еще не окончена. Также он добавил, что у команды есть задачи в чемпионате Франции.

«Это великолепный результат. Мы возвращаемся домой с победой. Знаем, какое преимущество она дает. Мы сделали выводы. Впереди еще 90 минут игры. Надо продолжать работу. В чемпионате тоже есть цели, которых мы все еще не достигли. Если продолжим работать с тем же настроем и отдачей, сможем многого добиться», — цитирует пресс-служба УЕФА Маркиньюса.

Ответный матч «ПСЖ» против «Барселоны» состоится в Париже 10 марта.