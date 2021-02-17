Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Капитан «ПСЖ» Маркиньос считает победу над «Барселоной» великолепным результатом

01:56
Теги:

Капитан «ПСЖ» Маркиньюс после победы над «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов (4:1) отметил, что борьба еще не окончена. Также он добавил, что у команды есть задачи в чемпионате Франции.

«Это великолепный результат. Мы возвращаемся домой с победой. Знаем, какое преимущество она дает. Мы сделали выводы. Впереди еще 90 минут игры. Надо продолжать работу. В чемпионате тоже есть цели, которых мы все еще не достигли. Если продолжим работать с тем же настроем и отдачей, сможем многого добиться», — цитирует пресс-служба УЕФА Маркиньюса.

Ответный матч «ПСЖ» против «Барселоны» состоится в Париже 10 марта.

Барселона — ПСЖ

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029477--barcelona-vs-paris/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир