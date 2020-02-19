Капитан «Боруссии» назвал фантастической победу над «ПСЖ»

Капитан «Боруссии» Лукаш Пищек после победы над «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1) отметил, что гордится дортмундскими болельщиками. По его мнению, этот результат будет хорошей отправной точкой на пути в 1/4 финала.

— Это была фантастическая победа! — цитирует пресс-служба УЕФА Пищека. — Мы знаем, что в Париже будет нелегко, но это хорошая отправная точка. Прежде всего, я горжусь тем, что сегодня снова сделали наши болельщики.