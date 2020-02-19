Капитан «Боруссии» назвал фантастической победу над «ПСЖ»
05:30
Капитан «Боруссии» Лукаш Пищек после победы над «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1) отметил, что гордится дортмундскими болельщиками. По его мнению, этот результат будет хорошей отправной точкой на пути в 1/4 финала.
— Это была фантастическая победа! — цитирует пресс-служба УЕФА Пищека. — Мы знаем, что в Париже будет нелегко, но это хорошая отправная точка. Прежде всего, я горжусь тем, что сегодня снова сделали наши болельщики.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027120--dortmund-vs-paris/
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала
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