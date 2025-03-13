Футбол
13 марта, 00:04

Капитан «Боруссии» Джан — о встрече с «Барселоной» в Лиге чемпионов: «Мы играем в футбол ради таких матчей»

Алина Савинова

Капитан «Боруссии» Эмре Джан поделился впечатлениями от выхода команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Клуб из Дортмунда победил «Лилль» (2:1) в ответном матче 1/8 финала турнира и по сумме двух встреч (3:2) вышел в следующую стадию.

«Самое главное — это победа. Я всегда стремлюсь помогать команде. Думаю, мы хорошо играли в первом тайме. На этом стадионе нелегко уступать в счете. Во втором тайме мы действовали очень энергично, забили два гола, и это большое достижение», — приводит пресс-служба УЕФА слова Джана.

Также футболист рассказал, что думает о предстоящей встрече с «Барселоной» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы играем в футбол ради таких матчей. Мы поедем в Барселону, чтобы сыграть в свое удовольствие. Наша цель — пройти дальше, и мы будем бороться. Посмотрим, что из этого выйдет», — добавил он.

31-летний Джан отметился голом в матче против «Лилля», реализовав пенальти на 54-й минуте, и был признан лучшим игроком встречи.

