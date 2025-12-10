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Капитан «Аталанты» Де Рон: «Рад победе над «Челси» — одной из лучших команд в мире»

Руслан Минаев

Полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон отреагировал на победу над «Челси» (2:1) в матче общего этапа Лиги чемпионов.

«Конечно, мы очень рады, потому что «Челси» — одна из лучших и сильнейших команд на планете. Они — чемпионы мира! Мы знали, что матч будет трудным, но выложились на полную и добились для себя очень важного результата. У нас 13 очков, это потрясающе. Это еще не конец, но у нас хорошее положение в таблице. Мы не должны останавливаться — надо продолжать в том же духе», — цитирует игрока пресс-служба УЕФА.

Благодаря победе «Аталанта» поднялась на четвертое место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 13 очками. «Челси» идет на десятой строчке с 10 очками. В следующем туре «Аталанта» сыграет дома против «Атлетика»

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Лига чемпионов УЕФА
ФК Аталанта
ФК Челси
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