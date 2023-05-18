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Капелло о шансах «Интера» в финале Лиги чемпионов: «У «Манчестер Сити» нет слабых сторон»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Известный итальянский тренер Фабио Капелло оценил шансы «Интера» в матче против «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов.

В среду, 17 мая «горожане» обыграли «Реал» (4:0) в ответном матче 1/2 финала турнира, победили со счетом 5:1 по сумме двух встреч и вышли в финал.

«Проиграть 0-4 в полуфинале — это тяжелый удар. Наверное, Анчелотти сейчас думает, что ему уже пора в сборную Бразилии. Сейчас есть команды гораздо сильнее «Реала», и Карло может попытаться выиграть чемпионат мира. Думаю, ему стоит принять предложение бразильцев.
Гвардиола вышел в финал Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» во второй раз, и он выглядит серьезным фаворитом. «Горожане» очень сильны, укомплектованы высококачественными футболистами. У «Манчестер Сити» нет слабых сторон», — приводит Football Italia слова Капелло.

Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер» состоится 10 июня в Стамбуле (Турция) на «Олимпийском стадионе Ататюрка».

Фабио Капелло
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ФК Манчестер Сити
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