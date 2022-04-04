Капелло считает, что Россия в ближайшее время вернется в турниры под эгидой ФИФА и УЕФА

Бывший тренер сборной России Фабио Капело считает, что российские футболисту в будущем смогут выступать в турнирах УЕФА и ФИФА.

«Думаю, Россию вернут в турниры под эгидой УЕФА и ФИФА. Я надеюсь, что в ближайшем будущем по всем видам спорта российские спортсмены смогут снова принимать участие в турнирах», — приводит слова Капелло «РБ Спорт».

В конце февраля ФИФА и УЕФА отстранил российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

75-летний Капелло тренировал сборную России с 2012-го по 2015 год.