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4 апреля, 23:30

Капелло считает, что Россия в ближайшее время вернется в турниры под эгидой ФИФА и УЕФА

Читать «СЭ» в
Фабио Капелло.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший тренер сборной России Фабио Капело считает, что российские футболисту в будущем смогут выступать в турнирах УЕФА и ФИФА.

«Думаю, Россию вернут в турниры под эгидой УЕФА и ФИФА. Я надеюсь, что в ближайшем будущем по всем видам спорта российские спортсмены смогут снова принимать участие в турнирах», — приводит слова Капелло «РБ Спорт».

В конце февраля ФИФА и УЕФА отстранил российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

75-летний Капелло тренировал сборную России с 2012-го по 2015 год.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/fabio-kapello-dumayu-rossiyu-vernut-v-turniry-pod-e-gidoj-uefa-i-fifa/
Фабио Капелло
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