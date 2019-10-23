Капелло считает, что «Локомотив» проиграл «Ювентусу» из-за ошибки Гильерме

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло отметил, что победе «Ювентуса» в матче третьего группового турнира Лиги чемпионов над «Локомотивом» (2:1) поспособствовала ошибка вратаря железнодорожников Маринату Гильерме.

— «Ювентусу» удалось обыграть «Локомотив» благодаря двум дальним ударам, — цитирует Corriere dello Sport Капелло. — Решающую роль во втором голе сыграла ошибка голкипера. В любом случае поздравляю «Ювентус».

После 3 туров «Локомотив» с 3 очками занимает третье место в группе D, «Ювентус» и «Атлетико» с 7 очками занимают первое и второе места соответственно.

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