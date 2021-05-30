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Капелло считает, что Гвардиола ошибся в стартовом составе на финал Лиги чемпионов против «Челси»

07:48
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Бывший главный тренер «Челси» Фабио Капелло поделился мнением об игре «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов против «Челси» (0:1).

«На мой взгляд, Гвардиола ошибся в стартовом составе. Гюндоган перед защитой не мог действовать как фильтр полузащиты, а Стоунс — игрок, который не может обороняться. Команда выглядела намного более сбалансированной во втором тайме, но «Манчестер Сити «отдал первый тайм «Челси» и легко мог проигрывать к перерыву со счетом 0:2», — приводит слова Капелло Sky Sport Italia.

«Челси» с минимальным счетом победил «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов сезона-2020/21. Лондонский клуб во второй раз в истории завоевал самый престижный европейский клубный трофей.

Лондонцы также получили право сыграть в Суперкубке УЕФА. Их соперником станет испанский «Вильярреал», который ранее выиграл Лигу Европы.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал сезона 2020/21 «Манчестер Сити» — «Челси»: дата и время матча, новости и обзоры