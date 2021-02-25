Капелло раскритиковал решение удалить Фройлера
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Бывший тренер сборной России Фабио Капелло не согласен с решением главного арбитра матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» — «Реал» Тобиаса Штилера показать красную карточку полузащитнику хозяев Ремо Фройлеру.
«Это разочаровывает, поскольку он не был последним игроком, и соперник в любом случае уходил в сторону, — сказал Капелло в эфире Sky Sport Italia 24 февраля. — Желтая карточка — это нормально, но красная карточка за такое — это необъяснимо. Такие решения уничтожают игру».
Фройлер был удален на 17-й минуте. По ходу второго тайма счет в матче равный — 0:0.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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