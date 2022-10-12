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12 октября, 00:57

Капелло назвал причины поражения «Ювентуса» от «Маккаби» в Лиге чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Фабио Капелло.
Фото Global Look Press

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал поражение «Ювентуса» от «Маккаби» (0:2) в 4-м туре Лиги чемпионов. Итальянец ранее также тренировал туринцев.

«Я увидел деморализованный «Ювентус». В первые шесть минут у «Маккаби» было три момента. Нападающие «Юве» были изолированы, «Ювентус» не играл как команда», — цитирует пресс-служба УЕФА Капелло.

После четырех туров «Ювентус» занимает третье место в группе H, отставая от лидирующих «ПСЖ» и «Бенфики» на 4 очка.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035703--m-haifa-vs-juventus/
Фабио Капелло
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ювентус
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